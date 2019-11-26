Студентки, отравившиеся угарным газом в Баку, отпущены домой.

Об этом сообщили в Минздраве.

Согласно сообщению, шести студенткам, доставленным в ЦКМ, была оказана необходимая медицинская помощь. После этого они были выписаны.

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Шесть студенток азербайджанского университета «Хазар» госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Вызов в скорую помощь зафиксирован в 4.47. В больницу доставлены 6 студенток университета «Хазар» с подозрением на отравление угарным газом. По данным девушек инцидент произошел в съемной квартире на проспекте Гара Гараева 76», — отметили в Минздраве.

Состояние девушек оценивается как средней тяжести.

«В настоящее время им оказывается необходимое лечение», — подчеркнули в ведомстве.

Minval.az