Студентки, отравившиеся угарным газом в Баку, отпущены домой.
Об этом сообщили в Минздраве.
Согласно сообщению, шести студенткам, доставленным в ЦКМ, была оказана необходимая медицинская помощь. После этого они были выписаны.
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Шесть студенток азербайджанского университета «Хазар» госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Вызов в скорую помощь зафиксирован в 4.47. В больницу доставлены 6 студенток университета «Хазар» с подозрением на отравление угарным газом. По данным девушек инцидент произошел в съемной квартире на проспекте Гара Гараева 76», — отметили в Минздраве.
Состояние девушек оценивается как средней тяжести.
«В настоящее время им оказывается необходимое лечение», — подчеркнули в ведомстве.