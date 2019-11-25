В Рочестере, штат Нью-Йорк, в дом 82-летней пенсионерки Вилли Мерфи проник злоумышленник. Но в результате мужчина сам серьезно пострадал, так как бабушка оказалась бодибилдером, сообщает местный телеканал WHAM-TV.

Инцидент произошел поздно вечером, около 23 часов, когда пенсионерка уже готовилась ко сну. В дверь постучал мужчина и попросил вызвать ему скорую. Женщина заподозрила что-то неладное и не стала впускать его к себе в дом, а позвонила в полицию. Но тогда мужчина выбил дверь.

«Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться», — отметила Мерфи.

Она схватила оказавшийся под рукой стол и ударила им хулигана. Стол разбился вдребезги. Затем женщина плеснула на преступника из бутылки с детским шампунем и ударила щеткой.

Прибывшие на место полицейские оказались сильно удивлены увиденным. Злоумышленника они отправили в больницу, а с бабушкой даже сделали совместное фото.

Несмотря на возраст, Мерфи не пропускает спортзал. Она поднимает 102 килограмма в становой тяге, участвует в различных соревнованиях по бодибилдингу, где занимает призовые места.

Minval.az