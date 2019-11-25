23 ноября 2019 года пограничный наряд пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы на служебной территории пограничной заставы вблизи села Беюк Бяхмянли Физулинского района обнаружил, что двое неизвестных пытаются нарушить государственную границу.

Как сообщили в ГПС, пограничная застава была поднята по команде «К оружию!», служебная территория была полностью закрыта. Дав команду «Стой!», пограничный наряд начал преследование нарушителей и сделал предупредительный выстрел в воздух. Нарушители не подчинились требованию и открыли огонь по пограничникам.

Согласно требованиям закона АР «О государственной границе», пограничники применили оружие и обезвредили одного из нарушителей. Другой нарушитель убежал в сторону Иранской Исламской Республики через камышовые и кустарниковые заросли.

Во время осмотра места происшествия была обнаружена 1 полиэтиленовая упаковка, содержащая 2595 г марихуаны и метамфетамина, 1 телефон марки «Samsung», 1 нож, 2 патрона калибра 7,62 мм.

При осмотре территории вместе с представителем пограничной службы ИИР было обнаружено тело гражданина Ирана, скончавшегося от пулевого ранения на месте происшествия.

В настоящее время в связи с происшествием сотрудники ГПС и Военной прокуратуры Физулинского района ведут расследование.

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