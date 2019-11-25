Жестокое убийство произошло в поселке Джейранбатан Абшеронского района Азербайджана.

Как сообщил 1news.az представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана, старший прокурор Кянан Зейналов, 24 ноября около 17:00 Бабек Фарзалиев (1996 года рождения) в поселке Джейранбатан убил свою сестру Айтен Фарзалиеву (1999 года рождения), нанеся ей многочисленные ножевые ранения, когда девушка пришла посетить могилы родных на поселковом кладбище.

«Сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место преступления, по факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР, назначены экспертизы, ведется следствие.

Бабек Фарзалиев задержан в качестве подозреваемого, на допросе он признался в совершении убийства», — подчеркнул К.Зейналов.

По предварительным данным, 23-летний Бабек Фарзалиев убил сестру за то, что она родила ребенка без официального брака.

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