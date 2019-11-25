У мечети Бибиэйбат в Сабаильском районе Баку вновь сошел оползень. Как информации АПА, ползень произошел в сторону направления в город. В результате асфальтное покрытие дороги разрушилось. Обвал охватил территорию в 250-300 метров.

Из-за оползня, произошедшего накануне днем на дороге, ведущей от мечети Бибиэйбат в центр города, автомобильный поток был перенаправлен по улице Бакы бухтасы-3. Однако в результате обвала новой дороги ночью, улицу Бакы бухтасы-3 завалило землей на участке около 400 метров, был нанесен серьезный ущерб ООО Xəzər GLX и ПО «Судоремонт и судостроение».

Момент оползня был зафиксирован камерами наблюдения. Согласно кадрам, предполагается, что под пластом земли остался двигавшийся в момент стихии автомобиль марки «ВАЗ-2107».

Под завалами также остался припаркованный на улице автомобиль марки Mercedes. Территория взята под наблюдение сотрудников МЧС, усилены меры безопасности, дорога перекрыта.

Minval.az