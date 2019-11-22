Таможенные органы Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза из страны около $20 тыс., сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Гражданин Азербайджана при прохождении таможенного контроля для посадки на авиарейс Баку-Урумчи, не заявил (ни в электронной, ни в письменной форме) о наличии при себе валюты. При прохождении багажа через рентгеновский аппарат у сотрудников ГТК возникли обоснованные подозрения о наличии незаявленных предметов», — отмечается в сообщении ГТК.

Отвечая на вопросы сотрудников ГТК, он заявил о наличии $8 тыс. Однако, в ходе дальнейшей проверки из карманов брюк, пиджака и кошелька у него было обнаружено в общей сложности $19,5 тыс.

Minval.az