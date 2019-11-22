Сегодня примерно в 08:30 возникла неисправность в контактной сети Хырдаланской железнодорожной станции.

Как сообщили в пресс-секретариате ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в результате атмосферной напряженности, возникшей из-за дождливой погоды, был поврежден изолятор контактной сети:

«В результате возникшей неисправности электричкам Сумгайыт-Баку пришлось ждать на станции Хырдалан 23-42 минуты. Неисправность была быстро устранена и на данный момент поезда следуют по графику.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приносит извинения пассажирам в связи с возникшими неудобствами», — говорится в сообщении.

Minval.az