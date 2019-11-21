В общежитии № 2 Бакинского Государственного Университета произошло отравление.

Как сообщили в Минздраве, информация о происшествии поступила в скорую помощь в 12.35. Прибывшая по адресу проспект Метбуат 36 бригада медиков обнаружила в бессознательном состоянии трех студенток. По словам врачей, изо рта у них шла кровь. Одна девушка скончалась, другие в критическом состоянии были доставлены в ЦКМ.

Отмечается, что пострадавшим приблизительно 20-22 года.

Скончалась Хасметова Шекер Фаиг гызы (1999 г.р.). Отравившиеся — студентка факультета химии Гамида Ибадова (1998 г.р.) и студентка 4 курса факультета библиотековедения Дурруба Гулиева.

Их состояние остается тяжелым.

В больницу прибыл ректор БДУ Эльчин Бабаев.

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