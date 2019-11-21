Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на слова российского лидера Владимира Путина об экономических причинах распада СССР, отметив, что на тот момент усовершенствования требовали отношения между союзными республиками. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Серьезные доводы состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», — заявил он.

По словам Горбачева, у союзных республик возникло свое государственное понимание, и со сложившейся ситуацией нужно было считаться. Однако это не всегда учитывалось, добавил бывший советский лидер.

По его мнению, тогда нужно было усовершенствовать отношения внутри страны. Горбачев предложил прочитать наработки комиссии, которую он возглавлял, где говорилось, «каким должен быть новый Союз».

Горбачев считает, что в настоящее время все республики, входившие в состав СССР, могут и должны вести диалог. «Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела», — заключил он.

Владимир Путин сделал заявление о том, что Советский Союз распался из-за неэффективной экономической политики, накануне, 20 ноября, во время пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!». «В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере», — пояснил президент РФ.

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