Президент Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать, и все это понимают.

По его словам, ранее США говорили странам Европы, что являются «зонтиком от советской угрозы», а они должны за это платить. Однако, как считает Путин, сегодня это не работает.

«Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать», — сказал президент. Путин добавил, что «это просто чушь, бред собачий».

Minval.az