Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил всем сторонам карабахского урегулирования начать работу над таким вариантом решения карабахского конфликта, который был бы «приемлем для всех сторон». Об этом премьер страны-агрессора заявил во время встречи с российскими журналистами.

Он отметил, что карабахский вопрос приоритетен в контексте безопасности Армении, а также будущего страны и ее народа. Пашинян добавил, что его подход концептуально отличается от позиций его предшественников, из-за чего он неоднократно подвергался критике.

«Если мы говорим об урегулировании, а не победе или поражении одной из сторон, если мы хотим длительного мира и стабильности, то нужно найти решение, приемлемое для трех народов», – подчеркнул он.

В этом контексте он предложил президенту Ильхаму Алиеву, главе сепаратистов Карабаха и сопредседателям Минской группы ОБСЕ согласиться с тем, что надо работать над решением, приемлемым для трех народов. При этом он отметил, что пока таких вариантов нет, но если бы они были, ситуация была бы совершенной иной.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на днях сделал скандальное заявление по карабахскому конфликту.

«Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха – никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет. Вот из этого мы и исходим», — сказал Лавров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Валдайском форуме в Сочи заявлял, что «понятие народ Нагорного Карабаха не существует». «Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами, — заявил тогда глава Азербайджана. — Что касается, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совбеза ООН и Хельсинскому заключительному акту».

Minval.az