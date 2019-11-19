В Каспийском море найдено тело нефтяника Ильгара Шарифова, который утонул 18 ноября вблизи эстакады Нефтегазодобывающего управления «Абшероннефть», говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям.

К поискам мужчины была привлечена водолазная поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Известно, что 54-летний нефтяник упал с эстакады. Как рассказал заместитель начальника управления по связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, Шарифов работал в компании AzGerneft. Инцидент произошел в нерабочее время.

Minval.az