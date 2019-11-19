Два жителя Чечни извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за комментарии в социальных сетях, написанные в состоянии алкогольного опьянения. Их видеообращения опубликовала в Instagram страница «Про Чечню и не только» со ссылкой на закрытый аккаунт «Кавказ-правда».

Мужчины также принесли извинения чеченскому народу за «всякие гадости» и пообещали больше такого не делать. При этом они не уточнили, о каких именно комментариях идет речь. В аннотации к видео указано, что двое чеченцев оставили «нецензурные, грязные» сообщения под одним из постов о Рамзане Кадырове. Автор публикации с извинениями настоятельно рекомендовал остальным подписчикам не создавать себе подобные проблемы, чтобы впоследствии не приходилось «горько сожалеть».

Minval.az