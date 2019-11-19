Расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено, заявила прокурор Ева-Мари Перссон на пресс-конференции.
Расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено, заявила прокурор Ева-Мари Перссон на пресс-конференции.
Дата: 2019/11/19 17:41
Раздел: Новость
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