У парламента Грузии в Тбилиси утром во вторник, 19 ноября, протестующие снова установили палатки, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Вчера полиция, применив водометы, разогнала акцию протестующих, которые заблокировали парламент. Задержаны 37 человек, которых обвиняют в неподчинении полиции и хулиганстве, сообщает Грузия онлайн. По данным МВД, пострадали четверо протестующих и двое сотрудников полиции.

Вечером после разгона акция протеста возобновилась, но участники не стали перекрывать движение на проспекте Руставели.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Minval.az