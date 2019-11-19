В болгарском городе Плиска, во «Дворе Кириллицы», открылись бюсты литераторов армянского происхождения болгарского писателя-фантаста, драматурга, публициста и переводчика Агопа Мелконяна и Леонида Гурунца.

В церемонии открытия участвовали представители болгарской литературной общественности, местной армянской диаспоры, болгарской и румынской епархий Армянской Апостольской Церкви. Был также «представитель» незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Лерник Оганесян.

Однако, как пишут ереванские СМИ, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Болгарии Армен Саркисян предпочел на нем не присутствовать, хотя знал о намечаемой церемонии.

Армянский портал PrimeNews со ссылкой на собственные источники сообщил, что Саркисян не просто отказался принять участие в церемонии открытия бюстов, но и потребовал, чтобы в ходе церемонии не упоминали сепаратистский режим в Нагорном Карабахе и не разворачивали там «флаг» карабахских сепаратистов во избежание дипломатического скандала.

Minval.az