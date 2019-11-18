Власти Азербайджана ничего не сообщают о начавшемся 17 ноября визите армянских журналистов в Баку. Тоже самое касается визита в Армению азербайджанских журналистов.

Не делится информацией об этом проекте и армянская сторона, отмечает «Туран». Советник президента Армении Теван Погосян сказал, что с обеих сторон в проекте участвуют по три журналиста.

Как стало известно агентству из информированных дипломатических источников, 18 ноября армянские журналисты будут общаться с представителями гражданского общества Азербайджана. Кто из азербайджанских журналистов едет сегодня в Армению, пока не ясно.

Между тем, сегодня у здания МИД ряд журналистов устроили акцию протеста против визита армянских коллег в Баку.

В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Еревана и Баку о взаимных поездках журналистов в рамках мер по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе идут при посредничестве секретариата ОБСЕ.

Minval.az