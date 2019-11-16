Анкара, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не намеревалась оставить их без дальнейшего применения, сообщает в субботу издание «Сабах» со ссылкой на начальника управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Он подчеркнул, что для любой страны было бы нелогичным шагом покупать подобные оборонные системы, не имея при этом возможности задействовать их.

В то же время, указал Демир, Турция и США намерены урегулировать ситуацию в двусторонних отношениях вокруг проблемы С-400.

Также он добавил, что российский персонал не поедет в Турцию для управления установками С-400.

Minval.az