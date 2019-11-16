Белый дом выпустил заявление, в котором говорится, что прошедшие слушания в палате представителей по импичменту президента Дональда Трампа были пустой тратой времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что вторые слушания по дальнейшей судьбе Трампа на посту лидера с экс-послом США на Украине Мари Йованович были бесполезными, как и первые.

«Трудно представить себе большую потерю времени, чем сегодняшние слушания», — подчеркивает Белый дом.

Как утверждает официальная резиденция президента США, на слушаниях не было представлено никаких доказательств, в которых бы говорилось о вине Трампа. Также о якобы преступной деятельности лидера страны не смогла рассказывать и Йованович.

«Мы ожидаем большего от того же подпольного политического театра», — заключил Белый дом.

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