Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его связывают с российским лидером Владимиром Путиным близкие и доверительные отношения.

«С президентом России меня связывают близкие и доверительные отношения. Это очень важно. Мы точно понимаем, что тесное взаимное сотрудничество, стратегические партнерство важно для нас, наших народов», — сказал Алиев в пятницу в Баку на встрече с делегацией в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации. Его слова приводит местный «Интерфакс».

Глава государства добавил, что у него с Путиным сложились и хорошие личные отношения. «Такие взаимные доверительные отношения сложились в результате многолетнего сотрудничества. Доверительный уровень позволяет нам обсуждать и решать любой вопрос. Я испытываю большое уважение к президенту Российской Федерации», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, фундамент хороших азербайджано-российских отношений заложил в свое время Гейдар Алиев.

«Поэтому я продолжаю этот путь, и наши многочисленные встречи с президентом РФ являются показателем взаимной искренности», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az