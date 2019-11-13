В английском графстве Оксфордшир охотник за сокровищами Питер Кросс (Peter Cross) нашел вставную челюсть из золота и кости, датированную XIX веком. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Прозвучит странно, но, когда я выкопал ее из земли, я решил, что это овечьи зубы, — говорит 59-летний Кросс. — Затем я очистил находку от грязи и глины и заметил на ней золотую пластину. Тогда-то я и понял, что это вставная челюсть, принадлежавшая человеку». Он отнес древний клад эксперту, который установил, что челюсть изготовили в начале XIX века из драгоценного металла и кости бегемота или моржа.

«Скорее всего, она принадлежала очень богатому человеку. В те времена она стоила целое состояние, — рассказывает Кросс. — Мой друг-стоматолог говорит, что клиент, вероятно, заплатил за эту челюсть 200-300 фунтов стерлингов. За эти деньги в те годы можно было скупить половину домов в деревне Брилл».

Британец нашел 200-летнее сокровище на небольшом склоне. Он полагает, что человек мог выронить челюсть из кармана, когда катался на лошади. «В прошлом люди не носили вставную челюсть все время. Они пользовались ей, чтобы поесть», — объяснил он.

Кросс показывал находку многим экспертам и консультировался с Британской стоматологической ассоциацией и Британским музеем. «Все пришли в восторг от этой вещицы, — отметил он. — Каждый хочет ее сфотографировать. Это уникальный экспонат».

Древнюю вставную челюсть продадут на торгах 25 ноября. Эксперты оценивают ее в сумму от трех до семи тысяч фунтов стерлингов. Вырученные деньги будут разделены между владельцем земли, на которой нашли клад, Кроссом и его коллегой Дайаной Уайлд (Diana Wild), которая присутствовала при раскопках. Оба охотника за сокровищами получат по 25 процентов, остальное достанется землевладельцу.

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