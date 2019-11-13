Трое подозреваемых в убийстве гражданина Китая, уйгурского бизнесмена Айэркена Саймаити, заявили, что убили его по религиозным причинам, сообщает кыргызская служба Радио Свобода.

«Были задержаны гражданин Сирии Али Исбех и двое граждан Кыргызстана – Хусейин Акматалиев и Абдуллах Энвер. У гражданина Сирии был поддельный паспорт, – сказал глава отделения полиции города Адана Атилла Кылыч. – На допросе они заявили, что убили за то, что он не был мусульманином».

Саймаити, который с недавних пор жил в Турции, убили 11 ноября. По сообщению турецких таблоидов, на него напали двое: они расстреляли бизнесмена, когда тот сидел в кафе. Полицейские погнались за нападавшими, но остановить их не смогли. Раненого бизнесмена сразу повезли в больницу, но по дороге от полученных ранений он скончался.

Minval.az