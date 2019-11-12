Во время своего визита в Лос-Анджелес Никол Пашинян не посетил армянскую церковь, что вызвало удивление и гнев не только у местного духовенства, но и у простых смертных. Об этом пишет ереванская газета «Иратес».

«В митингах участвует, а в церковь не считает нужным заходить»,- сказал представитель Лос-Анджелеса на днях во время духовного совета.

«Кстати, этот же человек также сообщил членам духовного совета, что во время встречи Пашиняна с предпринимателями часть армянских бизнесменов США покинули зал, аргументируя это тем, что «он городит околесицу, ему нечего сказать», — пишет газета.

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