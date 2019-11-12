Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рафига Чапархан оглу Гулиева главой Исполнительной власти Хатаинского района Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рафига Чапархан оглу Гулиева главой Исполнительной власти Хатаинского района Баку.
Дата: 2019/11/12 13:26
Раздел: Новость
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