Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ход выполнения меморандума по Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее о разговоре двух президентов заявили в администрации президента Турции.

«Да, это так»,— ответил Песков на вопрос «Интерфакса», обсуждали ли лидеры выполнение сочинского меморандума. «Они обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму от 22 октября»,— говорилось в сообщении турецкой стороны (цитата по «РИА Новости»). В ходе переговоров обсуждались развитие двусторонних отношений и меры по увеличению торгового оборота между двумя странами.

22 октября Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Minval.az