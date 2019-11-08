В российском Приморье умер знаменитый козел Тимур, который прославился своей дружбой с тигром Амуром, говорится на сайте Приморского сафари-парка, где жили животные.

Отмечается, что Тимура не стало 5 ноября. Урну с прахом отважного копытного захоронят с почестями, а после на месте захоронения установят скульптуру Тимура.

В июле козел отметил свой пятилетний юбилей. Тимур не стал долгожителем: в среднем домашние козы живут 8-10 лет. После ссоры с тигром Амуром Тимур проходил длительное лечение.

Напомним, необычная дружба тигра и козла в течение многих месяцев приковывала к себе внимание СМИ, ученых и простых посетителей сафари-парка. Жизнь этих животных освещалась с подробностью, свойственной звездам и политикам.

Minval.az