Председатель Комитета по статистике Таир Будагов выразил отношение к заявлениям о том, что некоторые граждане не были включены в списки переписи населения, передает АПА.

Таир Будагов отметил, что в соответствии с указом президента Азербайджана от 7 сентября 2016 года, процесс переписи населения, проводимый 1-10 октября 2019 года в Азербайджанской Республике, завершился.

Для обеспечения полного учета, переписи в городах, поселках и сельских территориях, правильного распределения инструкторов, было подготовлено около 50 методологических и вспомогательных документов. Перепись и опросные листы были согласованы с 19 государственными структурами, представленными в Центральной комиссии по содействию переписи населения, а также Конфедерацией профсоюзов Азербайджана.

Т.Будагов отметил, что в целях устранения недочетов, выявленных при проверке качества переписи, а также привлечения к переписи лиц, которые не были включены в списки по различным причинам, во всех местных статистических органах созданы оперативные группы. Эти группы обеспечат принятие соответствующих мер по каждому обращению до конца года.

«До конца текущего года во всех районах и городах страны будут приняты соответствующие меры с целью проверки качества переписи. Затем материалы будут представлены в группу переписи Госкомстата. После полного завершения необходимых процессов с января 2020 года в специально созданную в Госкомстате электронную информационную систему будут вводиться данные».

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