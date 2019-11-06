Врач, приглашенный из Турции для лечения правозащитника Огтая Гюльалыева, пострадавшего в результате ДТП в Баку, поделился мнением о его состоянии.

Руководитель отделения реанимации стамбульской клиники, анестезиолог и реаниматолог Кадир Догруер отметил, что мозг Огтая Гюльалыева находится в критическом состоянии.

«Мозг серьезно травмирован. Все важные для пациента лечебные процедуры проведены, и отныне его лечение должно быть продолжено в условиях реанимации. Сделаем все возможное для его выздоровления. Пока угроза его жизни не исключена. При мозговых травмах могут возникать серьезные проблемы, и заранее диагностировать это невозможно. В Азербайджане пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, операция была проведена своевременно», — цитирует его слова Тренд.

Догруер сказал, что вместе с исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым навестил Огтая Гюльалыева: «Мы встретились с главврачом, совместно определили все процедуры. Мой приезд был желанием семьи Огтая Гюльалыева. Стараюсь делать все возможное, и продолжу лечение, начатое азербайджанскими врачами».

Он отметил, что реанимационные процедуры в Турции и Азербайджане отличаются, и выразил надежду, что все эти процедуры помогут пациенту.

Ранее сообщалось, что специальный самолет службы скорой помощи с правозащитником Огтаем Гюльалыевым на борту вылетел в Стамбул.

Minval.az