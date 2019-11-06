Курение приводит к развитию шизофрении и депрессии. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, сообщает Psychological Medicine.

Для проведения научного эксперимента специалисты сделали анализ ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства.

Было установлено, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.

Также ученые выяснили, что курящие британцы чаще становились шизофрениками и страдали от хронической депрессии.

По словам исследователей, никотин негативно влияет на мозговые нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

Minval.az