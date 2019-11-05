Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишут РИА Новости.

Инцидент произошел в октябре 2019 года, имя вице-премьера России Захарова не уточнила.

Такое заявление дипломат сделала, комментируя отказ Таллина без объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна «Академик Примаков». По словам официального представителя МИД России, подобные действия эстонских властей вызывают у Москвы недоумение. Как добавила Захарова, за последнее время произошло три случая, когда Эстония отказывается пропускать на свою территорию судна.

Minval.az