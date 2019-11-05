Зятья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – Ойбек Турсунов и Отабек Умаров – 1 ноября устроили званый ужин в честь наследного принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда аль-Мактума. Чуть ранее 36-летний наследный принц принял участие в соколиной охоте на дроф-красоток в Навоийской области республики.

Наследный принц Дубая опубликовал видео с поездки в Узбекистан на своей странице в твиттере. Фотографии, сделанные во время ужина в его честь, появились на странице в инстаграме младшего зятя главы Узбекистана, первого заместителя председателя Службы безопасности президента Отабека Умарова.

1 ноября пользователи соцсетей обсуждали видео, на котором запечатлены десятки соколов наследного принца Дубая, размещенные в комфортабельном салоне бизнес-класса самолета «Узбекских авиалиний».

Местные СМИ сообщили, что наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум прибыл в Навоийскую область Узбекистана ради соколиной охоты на дроф.

Стоимость каждой добытой во время сезона охоты в Узбекистане дрофы, занесенной в Красную книгу Международного союза охраны природы, составляет $6 тысяч.

Как сообщил корреспонденту Радио Озодлик сотрудник Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды, «арабские шейхи охотились на территории страны, получив на то специальное разрешение».

Minval.az