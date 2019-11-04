Государственное управление по контролю над лекарственными средствами КНР одобрило продажу препарата для лечения болезни Альцгеймера, который разработали китайские фармакологи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает Rtvi, последний раз новое лекарство от этого недуга появлялось на рынке 17 лет назад. Новый препарат сделали на основе морских водорослей.

Лекарство разработали специалисты из Китайского морского университета, Шанхайского института фармакологии и компании Green Valley Pharmaceutical. Оно получило название GV-971.

Разработчики написали в журнале Research Gate, что сахар, который содержится в водорослях, подавляет в кишечнике бактерии, которые вызывают болезнь Альцгеймера. Для подтверждения этой теории провели клинические испытания, в них участвовали 818 человек. Фармацевты выяснили, что у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести препарат может улучшить когнитивные способности за четыре недели.

Ученые надеются, что препарат одобрят и в других странах. С 2020 года его клинические испытания начнутся в США и Европе.

Болезнь Альцгеймера впервые в 1906 году описал немецкий ученый Алоис Альцгеймер. У человека с таким заболеванием медленно ухудшается память, появляются проблемы с речью и когнитивными функциями. Впоследствии болезнь Альцгеймера может вызвать деменцию, которой в мире страдают около 50 миллионов человек.

Minval.az