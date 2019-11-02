Канады, повредили линии электропередач и оставил без света около миллиона домов. Об этом 1 ноября сообщил телеканал CTV.

В энергетической компании Hydro Quebec заявили, что около 960 тысяч потребителей в Квебеке, в том числе 122 тысячи в Монреале, остались без света.

В компании добавили, что пока не ясно, сколько времени займет ремонт электросетей. Сейчас энергетики пытаются устранить последствия шторма. Ожидается, что электроснабжение восстановят в ближайшие два дня.

«Мы предлагаем населению подготовиться, возможно, на один или два дня им придется побыть без света. Лучше быть готовым, чем недостаточно подготовленным», — заявил представитель энергетической компании.

Непогода затронула провинции Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Онтарио. По некоторым данным, скорость ветра в этих регионах достигает 90 км/час, в южной и западной частях Квебека за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. В результате штормового ветра один человек погиб, еще один пострадал.

Из-за непогоды в аэропортах Монреаля отменили или задержали сотни авиарейсов. Кроме того, некоторые школы отменили в пятницу занятия.

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