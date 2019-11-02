Консульство Армении в Лос-Анджелесе обратилось в телекомпанию CBS по поводу появления в ее эфире эпизода сериала SEAL Team об американском спецназе, отправляющемся на помощь Азербайджану.

«Консульство Армении в Лос-Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом о встрече с руководством компании», — сообщили изданию Panarmenian в МИД Армении.

В середине октября в эфир CBS вышел очередной эпизод сериала «Спецназ» (SEAL Team), действия в котором разворачиваются в Карабахе между армянами и Азербайджаном. В этом эпизоде «морские котики» помогают отразить нападение армян на Азербайджан, который они называют «единственным союзником США в каспийском регионе».

Minval.az