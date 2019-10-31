Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в четверг ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в школе-интернате санаторного типа номер 10 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.
Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в четверг ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в школе-интернате санаторного типа номер 10 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.
Дата: 2019/10/31 17:08
Раздел: Новость
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