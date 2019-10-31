На совместной пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос в связи с заявлением министра оборона Армении Давида Тонояна о том, что вопрос Нагорного Карабаха решен.

Лавров отметил, что «такие заявления, скорее, не помогают работе, проводимой по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

«Для сближения позиций и достижения уступок нужны продолжающиеся усилия сопредседателей», — отметил глава МИД РФ.

Minval.az