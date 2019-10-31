Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет 22–23 ноября в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Фонд Росконгресс.

«Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко 23 ноября проведут пленарное заседание Форума в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ»,- отмечается в информации.

Согласно сообщению, Форум будет организован министерством экономического развития РФ совместно с министерством экономики Азербайджана при содействии Фонда Росконгресс.

Деловую программу Форума 22 ноября откроют министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров. В программе – расширенное заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов, а также четыре круглых стола по вопросам расширения делового регионального сотрудничества в таких областях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

«Достигнутый высокий уровень взаимодействия между нашими странами – заслуга не только активной совместной работы профильных ведомств, но и в решающей степени делового сообщества, активно участвующего в решении текущих задач и определении перспективных направлений взаимодействия. Россия и Азербайджан нацелены на продолжение политики диверсификации наших экономик и на формирование комплексной системы сотрудничества в аграрной сфере. Перед нашими странами стоят масштабные задачи в области транспорта и модернизации технологий. Активно ведется работа по увеличению туристических потоков и взаимному посещению. Продолжается расширение культурно-гуманитарного сотрудничества», – отметил Орешкин, слова которого приводятся в сообщении.

В 2018 году в рамках форума было подписано 17 соглашений.

Minval.az