Вечером в пятницу, 25 октября, во Дворце Дружбы народов «Губернаторский» было, что называется, яблоку негде упасть – зал, вмещающий в себя 1200 человек, был переполнен настолько, что люди сидели в проходах. Все они ждали начала концерта, который можно по праву назвать одним из главных культурных событий 2019-го года – творческого вечера памяти прославленного советского певца Муслима Магомаева. Подобные мероприятия ежегодно устраиваются в Ульяновске силами региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА), но в этот раз оно получилось наиболее ярким и масштабным. Удалось привлечь Оркестр русских народных инструментов Ленинского мемориала и солистку филармонии Елену Рождественскую, а также пригласить из Санкт-Петербурга известного исполнителя романсов, эстрадных и народных песен Сергея Зыкова. В своем приветственном слове председатель УРАНКА Ислам Гусейнов сказал:

— Муслим Магомаев – великий артист, который не нуждается в особом представлении. На его песнях выросло несколько поколений советских людей. Он был одним из творческих символов страны, которая объединяла 15 союзных республик. Сын азербайджанского народа стал братом и другом для русских, украинцев, белорусов, татар, узбеков, прибалтийцев и представителей множества других национальностей. Его любили и продолжают любить за великолепный голос, выдающийся артистизм и за прекрасные песни. Пусть сегодня они проникают в наши сердца, рождают самые светлые чувства и сближают людей!

Так и случилось – с каждой нотой, с каждым аккордом, с каждой строчкой великих хитов маэстро в зале становилось теплее и светлее, на лицах зрителей расцветали улыбки, а в их глазах начинали блестеть слезы. Под роскошный аккомпанемент оркестра в исполнении признанных мастеров вокала звучали мелодии, которые в свое время пела вся наша великая страна – проникновенная «Моя мелодия», разрывающая сердца «Благодарю», задорная «Свадьба», зажигательная «Королева красоты», величественная «Синяя вечность» и многие, многие другие. Умелая режиссерская рука перемежала музыкальные номера документальными видеофрагментами, которые транслировались на гигантский экран, водруженный над сценой. Своими воспоминаниями о Магомаеве поделились его супруга Тамара Синявская и близкий друг Араз Агаларов. Последние несколько песен зал дружно пел вместе с солистами.

В самом конце вечера на сцену вышел губернатор Сергей Морозов – заехал во Дворец Дружбы народов прямо из аэропорта, по дороге из командировки домой.

— Мы хорошо помним, как Муслим приезжал в Ульяновск. Как слушали его песни на грампластинках из проигрывателей и патефонов, — губернатор начал было делиться своими воспоминаниями, но его прервал возглас из зала: «Почаще нужно такие концерты устраивать!».

— Обязательно, но только при одном условии – если вы будете петь! – нашелся Сергей Иванович. Долго ждать не пришлось: следующую песню, знаменитое «Чертово колесо», зал пел стоя и практически самостоятельно – харизматичный Сергей Зыков, который за этот вечер буквально покорил ульяновцев своими артистизмом и искренностью, лишь немного помогал зрителям при переходах от куплетов к припевам.

— Муслим Магомедович – непререкаемый авторитет в песенном мире, эталон артиста, пример для подражания. Когда поешь его песни, то в голове одна единственная мысль – отдать всего себя без остатка, чтобы быть достойным, — рассказал Сергей со сцены своим новым поклонникам.

— Хочу поблагодарить за сегодняшний вечер губернатора Сергея Ивановича Морозова – подобные события возможны в нашем регионе только благодаря его мудрой межнациональной политике, — говорит Ислам Гусейнов, — Также большое спасибо Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области и лично Евгении Евгеньевне Сидоровой, коллективу Дворца Дружбы народов ее руководителю Елене Николаевне Лаковской. Низкий поклон великолепным артистам и музыкантам, которые подарили сегодня нам свое творчество. Спасибо всем ульяновцам, которые сегодня почтили память Муслима Магомедовича Магомаева!

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