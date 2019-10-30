Датское энергетическое агентство одобрило строительство «Северного потока-2» и выдало соответствующее разрешение оператору Nord Stream 2, сообщается на сайте организации. От этого решения Дании зависело, будет ли отложен запуск газопровода.
Датское энергетическое агентство одобрило строительство «Северного потока-2» и выдало соответствующее разрешение оператору Nord Stream 2, сообщается на сайте организации. От этого решения Дании зависело, будет ли отложен запуск газопровода.
Дата: 2019/10/30 17:14
Раздел: Новость
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