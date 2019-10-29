«Nar не перестает инвестировать в повышение довольства клиентов через удовлетворение их

потребностей и ожиданий. Мобильный оператор всегда старается представлять продукты, отвечающие требованиям конкретных груп клиентов». Oб этом заявил Главный Исполнительный директор Azerfon — Гуннар Панке в своем интервью журналу «Business Time». По его словам, причиной обращения клиентов к Nar является направленность продуктов оператора на клиентов: «Наши продукты разрабатываются с целью удовлетворить потребности клиентов и добиться их расположения. Можно сказать, что мы нашли подход к каждой группе клиентов благодаря анализу спроса на наши продукты и услуги».

Генеральный директор Azerfon также добавил, что, прежде всего, оператор мобильной связи предлагает удобные и простые в использовании продукты с полной прозрачностью затрат. «Во вторых, цифровизация важна для многих клиентов. Однако мы не оставили без внимания клиентов предпочитающих более консервативный способ обслуживания — физические каналы. Третий девиз нашей компании — минимизация затрат для поддержания ценообразования наших продуктов на доступном уровне. Для нас, как для компании, это и есть быть самым клиентонаправленным мобильным оператором страны». Главный Исполнительный директор компании дополнил, что клиенты ждут от оператора качественных услуг мобильной сети и в данный момент сеть и диапозон охвата сети Nar соответствует уровню западных стран.

Говоря о стратегии стоящей перед мобильным оператором, Г. Панке заявил, что одной из тем выдвинутых на рассмотрение в будущем является усовершенствование услуг и решений для клиентов. Помимо этого, одной из основных задач является естественное увеличение клиентской базы за счет довольных клиентов уверенных что они обратились в правильное место. Отметим, что ознакомиться с интервью Главного Исполнительного директора компании Azerfon Гуннара Панке можно перейдя по ссылке ниже: http://fins.az/musahibe/1001411/nar-musterilerin-ehtiyaclarina-cavab-veren-mehsullar-teqdim-etmekdedir.html

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за

короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. “Nar” — первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,6% населения страны и более 8500 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

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