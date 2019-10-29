Компания Apple презентовала новые наушники AirPods Pro. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главным отличием новинки от предыдущей версии станут новые режимы прозрачность и шумоподавление. С помощью встроенных микрофонов наушники обнаруживают звуки извне и отключают их.

Так пользователь сможет либо слышать то, что происходит вокруг, либо полностью убрать внешние шумы. Функция будет регулироваться специальным датчиком.

Также новые AirPods Pro поддерживают функцию беспроводной зарядки и позволяют пользоваться голосовым помощником Siri.

В комплекте с новинкой будут доступны гибкие силиконовые насадки трех различных размеров. На официальном сайте Apple цена новинки составляет 249 долларов. Продажи стартуют 30 октября.

Minval.az