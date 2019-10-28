В Польше задержали и арестовали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Радио Польши со ссылкой на пресс-секретаря Агентства внутренней безопасности страны Станислава Жарына.

Подозреваемого зовут Петр С., он является офицером Агентства национальной безопасности. По словам представителя ведомства, следователи собрали доказательства сотрудничества мужчины с российской разведкой.

В ходе обысков у подозреваемого нашли оружие и боеприпасы, а также фальшивые документы. Он арестован на три месяца.

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