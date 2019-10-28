2 ноября в музыкальном училище им. Чайковского аннексированного Симферополя состоится выступление ансамбля из оккупированного Карабаха.

В связи с этим Союз азербайджанцев России (САР) выступил с заявлением, в котором выразил возмущение и назвал «явной провокацией» выступление этого коллектива, так как название коллектива пропагандирует одноименный непризнанный сепаратистский режим на оккупированных территориях Азербайджана.

«Мы выражаем протест и просим соответствующие структуры пресечь в рамках законодательства Российской Федерации очередную провокацию, направленную не только против Азербайджана и азербайджанского народа, но также и против России, официальная позиция которой заключается в поддержке и признании территориальной целостности Азербайджана», – говорится в заявлении.

В организации напомнили, что Армения по сей день держит под оккупацией 20% территории Азербайджана, совершив грубый акт агрессии, проведя там этнические чистки коренного азербайджанского населения и превратив тем самым около миллиона азербайджанцев в вынужденных переселенцев.

«Мы хотим также напомнить, что существует «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», подписанный 3 июля 1997 года в Москве Президентами Азербайджана и России Гейдаром Алиевым и Борисом Ельциным. Провокационные действия отдельных групп и лоббистских центров в отношении Азербайджана полностью противоречат духу и букве этого авторитетного межгосударственного Договора. Таким образом, разрешение проведения концерта танцевального коллектива «Арцах» грубо нарушает Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Азербайджаном», – отметили в САР.

В САР призвали соответствующие структуры России учесть все эти обстоятельства и не дать возможности провокационным выходкам отдельных групп против Азербайджана и России.

Minval.az