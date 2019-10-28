Кремль считает серьезным вклад США в борьбу с международным терроризмом, если информация о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади подтвердится. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Если действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», — сказал Песков.

По его словам, «если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом».

Представитель Кремля заверил: «Сама по себе новость не может вызвать негативной реакции российских властей».

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