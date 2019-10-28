Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам карабахского урегулирования пока не планируется, министерская встреча ожидается в ближайшие месяцы, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

«На уровне руководителей стран встреча пока не планируется. Планируется продолжение наших встреч на уровне глав МИД, очередная — состоится в ближайшие месяцы. Мы сконцентрированы на продолжении наших встреч. Это основа для подготовки встречи на уровне глав стран», — сказал Мнацаканян.

Повестка встреч касается вопросов мирного урегулирования карабахского конфликта, той среды, в рамках которой может произойти мирное урегулирование, конкретных шагов и договоренностей, достигнутых в последнее время, которые требуют реализации, сообщил армянский дипломат.

«Надеюсь, что в ближайшем времени мы сможем осуществить шаги, которые послужат реализации договоренностей. Мы не ведем пока переговоров вокруг конкретно составленных на бумаге формулировок. Но это не означает, что мы не работаем вокруг принципов и параметров, которые необходимы для формирования соразмерности обязательств сторон», — заявил Мнацаканян.

Minval.az