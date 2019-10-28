Американский режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается в твиттере премии.

Помимо него, награду получили итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Актрису Джину Дэвис удостоили награды имени Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма.

О том, что Линч получит почетный «Оскар», стало известно в июне этого года. Ранее его трижды номинировали на «Оскар» как лучшего режиссера (за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат») и один раз как лучшего автора сценария, однако он ни разу не получил статуэтку.

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