Американский сериал Твин Пикс (Twin Peaks), по мнению обозревателя журнала Rolling Stone, является самым страшным в истории телевидения. Топ-30 лучших сериалов в жанре ужасов опубликован на сайте издания.

Оригинальный сериал режиссеров Дэвида Линча и Марка Фроста, повествующий о расследовании агентом ФБР убийства девушки в провинциальном американском городке, выходил в 1990-1991 годах, его продолжение появилось в 2017 году.

На втором месте, по мнению обозревателя журнала, оказалась лента Рода Серлинга Сумеречная зона (The Twilight Zone, 1959). Тройку замкнул сериал Брайана Фуллера Ганнибал (Hannibal, 2013-2015).

Кроме того, картина Секретные материалы (The X-Files, 1993-2002, 2016-2018), оказался на четвертом месте. Настоящий детектив (True Detective, с 2014 года) занял седьмое место, Ходячие мертвецы (The Walking Dead, с 2010 года) замкнули первую десятку. Сериал Сверхъестественное (Supernatural, 2005-2019) оказался на 11 месте.

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