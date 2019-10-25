Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не предаст дружественных отношений с Казахстаном. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные, никогда никого не поводили и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», — заявил он.

Подытоживая переговоры, Лукашенко поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за конструктивный подход и готовность приложить все усилия на благо двух стран и народов.

Minval.az