Министр финансов Беларуси Владимир Ермолович заявляет об отсутствии потребности «в каких-то политических кредитах» от России.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.

Беларусь обеспечена источниками финансирования в текущем году и «есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год», подчеркнул министр. «Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — заявил Ермолович.

19 октября первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Беларусь, может в итоге не быть. «Не решено пока. Его может и не будет», — сказал он журналистам в Вашингтоне.

Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.

Minval.az