Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов считает маловероятным переход на плавающий режим обменного курса в 2020 году

«Полный переход на плавающий режим курса, согласно стратегической дорожной карте, был запланирован на 2020 год, но я не считаю это не совсем реальным. Сегодня де-факто стабильный курс позволяет нам поддерживать низкий уровень инфляции. Поэтому мы вынуждены пока держаться стабильного курса», — сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

По его словам, перспективы полного перехода на плавающий режим, зависят от процесса перехода на таргетирование инфляции.

Рустамов отметил, что режим стабильного курса на сегодняшний день можно наблюдать в большинстве стран-экспортеров нефти.

«Сегодня 27 из 30 стран-экспортеров нефти придерживаются стабильного обменного курса валюты. Только после таргетирования инфляции можно говорить о переходе на плавающий режим курса», — добавил Рустамов.

Minval.az